Buruk’tan Manchester açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği İngiliz temsilcisi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kazanmak için sahaya çıktık. Muhteşem bir taraftar vardı. Her zamanki gibi muhteşem bir gösteri ile başladılar. Maçın başına iyi başladık. Gol yiyene kadar iyi olan taraftık. İlk pozisyon gol oldu. İki tane muhteşem gol attılar. 2-1 yaptık. Oyunun kontrolü genel olarak bizdeydi. Gol bulabileceğimizi hep düşündüm. 3-1 sonrası biraz aşağıya düştük. 3-2 sonrası tekrar oyuna girdik. 3-3 sonrası gol atma şansımız vardı. Son bölümde de gol yiyip maçı da kaybedebilirdik. Son bölüm Rus ruletine döndü. Kaybetmemek önemli. 3-1’den geri dönmek önemli. Günün sonunda Manchester’ın üstünde bitirdik. Son maça bıraktık. Her tülü son maça kalacaktı. Berabere kalarak son maça kaldık. Kendi kaderimizi kendimizin belirleyeceğini düşüyoruz. İnşallah iyi bitiriş olur" şeklinde konuştu.

"NDOMBELE’NİN ÇOK KÖTÜ OYNADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Mücadeleye 11’de başlayan Fransız futbolcu Tanguy Ndombele hakkında sorulana soruya Buruk, "Tercih olarak Victor stoperde, Kaan orta sahada düşündüğümüz senaryolardan biriydi. Diğeri de Kaan arkada, Ndombele orta sahadaydı. Onlara fiziksel olarak cevap verebilecek bir oyuncu seçmek istedik. Kaan, Victor’a göre daha hazır bir oyuncu. Kaan geriden oyun kurmada bizim için önemli. Maç sonunda yüzde 58 topa sahip oynama ile oynadık. Ndombele’nin çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Oyun içerisinde görevini yaptı. Takım gerideyken hangi oyuncu çıkarsa çıksın ses çıkıyor. Ben de alkışla desteklemeye çalıştım. Ben oyuncularımın hepsinden memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.

Son 16 Turu’na kalmak istediklerini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Hem Türk futbolunu hem Galatasaray’ı hem bu muhteşem atmosferi ve oyunu gösterdik. Türk futbolun nerede olduğunu göstermiş olduk" açıklamasında bulundu.

"NELSSON’A GÜVENİYORUZ"

Davinson Sanchez’in yokluğunda 11’de görev almayan Victor Nelsson’u 4. stoper olarak düşünüp düşünmediğinin sorusuna Buruk, "4. olarak değil, maçın hikayesi olarak öyle düşündüm. Kaan ile geriden oyun kurmanın önemli olduğunu düşündüm. Maçla ilgili verdiğim bir karardı. Nelsson’a güveniyoruz. Yine onu oynatacağız. Bu maç özelinde verdiğim bir karardı" dedi.

"OYUNCULARIMDAN VE OYUNDAN MEMNUNUM"

Oyundan çok memnum olduğunu belirten Buruk, "Davinson bizim için kilit bir oyuncuydu. Davinson’un olmadığı bir senaryoda bence oyun olarak iyi oynadık. Maçın genelinde oyuna hükmeden taraftık. Premier lig takımına karşı bu üstünlüğü kurabilmek önemliydi. Oyuncularımdan ve oyundan memnunum. Biz Türkiye Ligi’nde oynuyoruz. Manchester United, Premier Lig’de oynuyor. Onların fiziksel olarak zor maç oynama sayısı fazla. Onları daha yukarı çıkarıyor. Türkiye Ligi’nde neredeyse 45 dakika top oyunda kalıyor. Premier Lig’de 60 dakika oyunda kalıyor. Türk Ligi’nden çıkıp onlara karşı oynamak da bizim için önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"BAYERN MÜNİH MAÇINDA BU GÖRÜNTÜ OLMAMASINA RAĞMEN GOL VERİLDİ"

Otomatik ofsayt sistemi hakkında da konuşan sarı-kırmızıların teknik direktörü, "Otomatik ofsayt sistemini Bayern Münih’ın attığı golde göremedik. Orada ne olduğu bilmiyoruz. Hakem 2 kere oyunu başlatmadı. Televizyona görüntü verilmedi. Soru işaretleriyle dolu otomatik ofsayt sistemi vardı. O soru işaretleri devam ediyor. Bugünkü görüntü de ikisini de söyleyebilir. Çok net aslında bir şey yok. Bu tür görüntülerde golün verilmesi taraftarıyım. İleride bununla ilgili de belki düzenleme olacak. Bu çok neredeyse yarım santim, olumlu olumsuz göremiyorsunuz. Bayern Münih maçında bu görüntü olmamasına rağmen gol verildi, hakem ofsayt demesine rağmen gol verildi. Bu konuda biraz şanssızız aslında" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı