Aktürkoğlu, attığı golü Filistinli çocuklara armağan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibe beraberliği getiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı paylaştı. Aktürkoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin’deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.