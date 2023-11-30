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O maçı Ümit Öztürk yönetecek

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Süper Lig'in 14.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor-Trabzonspor maçına Ümit Öztürk'ü orta hakem olarak görevlendirdi.
O maçı Ümit Öztürk yönetecek mask
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Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak 10 müsabakayı yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, Pazar günü oynanacak Kayserispor - Trabzonspor maçının orta hakemi olarak Ümit Öztürk atandı. Bu müsabakada Denizli Bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Curbay ile Mehmet Akıncık yapacak.

Ümit Öztürk, bu sezon Trabzonspor maçında ilk kez düdük çalacakken Kayserispor'un sahasında 2-0 kazandığı Gaziantep FK maçını ve geçen sezon Kayseri'de oynanan Kayserispor - Trabzonspor maçını da yönetmişti. Bu müsabakayı Kayserispor 2-1 kaybetmişti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ümit Öztürk, Trabzonspor, Kayserispor, Süper Lig

30 Kas 2023 - 13:14 - Spor

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