Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında evinde İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech frikikten attığı 2 golle geri dönüşün mimarlarından olmuştu. Ziyech bu performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Listede Benfica'dan Joao Mario, Manchester City'den Phil Foden ve Lazio'dan Ciro Immobile de yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.