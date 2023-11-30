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Kerem Aktürkoğlu'nun golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi mask
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu attığı golle skoru 3-3'e getirdi. 25 yaşındaki futbolcunun attığı bu gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golüne aday gösterildi.

Listede Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den de Martin Odegaard yer aldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# galatasaray, Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United

30 Kas 2023 - 13:09 - Spor

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