Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,21, bir önceki yılın aralık ayına göre %74,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %77,10 artış gösterdi.
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %63,90 ARTTI
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %63,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %94,90, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %81,38, gayrimenkul hizmetlerinde %72,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %92,53, idari ve destek hizmetlerde %95,10 artış gerçekleşti.
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %1,61 ARTTI
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,61 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %0,53 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %3,03 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %0,36 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,52 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,54 azalış gerçekleşti.
YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 20 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %16,32, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %41,67, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %55,69 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri %134,60, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %128,75, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %109,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 6 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 21 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri %10,53, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %8,37, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %3,09 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %19,25, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %11,36, bilgi hizmetleri %6,80 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.