Gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

Diyarbakır’da sabahın ilk saatleri ile kızıla çalan gökyüzü, gören herkesi durdurup kendine baktırarak fotoğraf çektirdi. Turuncu, sarı ve kırmızının uyumu ile oluşan kartpostallık görüntü herkesi adeta büyüledi.
Ortaya çıkan manzara kentin birçok noktasında cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarası mest etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.