Gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

Diyarbakır’da sabahın ilk saatleri ile kızıla çalan gökyüzü, gören herkesi durdurup kendine baktırarak fotoğraf çektirdi. Turuncu, sarı ve kırmızının uyumu ile oluşan kartpostallık görüntü herkesi adeta büyüledi.

Ortaya çıkan manzara kentin birçok noktasında cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarası mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı