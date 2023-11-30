Türk halkı tatlıya düşkün mü?

Tatlı sevmeyen insan neredeyse yoktur. Öyle ki dünyanın her yerinde binlerce tatlı çeşidi ve bunları talep eden milyonlar var. Peki, hangi ülke tatlıya daha çok düşkün. Türkiye kaçıncı sırada? İşte cevabı…

Tatlı sevmeyen insan neredeyse yoktur. Öyle ki dünyanın her yerinde binlerce tatlı çeşidi ve bunları talep eden milyonlar var. Peki, hangi ülke tatlıya daha çok düşkün. Tatlıya en düşkün ülkeler sıralamasında bakın Türkiye kaçıncı sırada.

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Statista’nın hazırladığı bir veri tatlıya en düşkün ülkeler sıralamasını ortaya çıkardı. İşte o sıralama:

Verilere göre Rusya tatlıya en düşkün ülkeler arasında birinci sırada. Onu ikinci sırada İrlanda izliyor. Türkiye ise tatlı en düşkün ülkeler arasında 3. sırada.

Türkiye’yi 4. sırada izleyen ülke Almanya. Onu beşinci sırada Belçika, altıncı sırada Birleşik Krallık, yedinci sırada İtalya, sekizinci sırada ABD, dokuzuncu sırada Fransa ve onuncu sırada Japonya takip ediyor.