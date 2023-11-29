İkiz depremler ilk sırada 6 Şubat, Reuters’ın en çarpıcı listesinde

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olan Reuters, 2023 yılının en akılda kalan fotoğraflarını paylaştı. Bu yıla damga vuran o fotoğraflarda 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu felaket yer aldı. İşte o fotoğraflar ve hikayeleri…

Uluslararası haber ajansı Reuters, 2023 yılının en akılda kalan fotoğraflarını paylaştı. O fotoğraflarda 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu felaket yer aldı.

2023 yılı depremler, seller, heyelanlar, yangınlar, savaşlar ve daha birçok acı olayla geçti. Özellikle 14 milyondan fazla insanın etkilediği 6 Şubat depremleri, hemen herkesin aklından çıkmayacak görüntüler ve hisler bıraktı.



Bu bağlamda dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olan Reuters’ın 2023 yılının en akılda kalan fotoğraflarında da 6 Şubat depremleri vardı.

101 ÇARPICI FOTOĞRAFTAN İKİNCİSİYDİ

O fotoğraflardan biri Reuters’tan Nir Elias’ın 19 Şubat’ta çektiği bir andı. Bu fotoğraf 101 çarpıcı fotoğraftan ikincisiydi. Birinci sırada İngiltere Kralı Charles’ın Londra'daki taç giyme töreninin ardından Buckingham Sarayı'nın balkonunda dururken el sallaması vardı.

O FOTOĞRAFIN NOTU

İkinci sırada bulunan fotoğraf Hatay Antakya’da çekilmişti ve o ana dair şu not düşüldü:

“19 Şubat 2023… Antakya'daki ölümcül deprem sonrasında yıkılan binaların genel görünümü.”

“EŞİ ESRA'NIN CESEDİNİN YANINDA ENKAZ ALTINDA YATIYOR”

2023’en en çarpıcı 101 fotoğrafı arasında 8. sırada olan an da yine Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremlerine ait. Reuters’tan Ümit Bektaş’a ait olan fotoğrafa düşülen not şöyle:

“Abdulalim Muaini, 8 Şubat 2023'te Hatay'da meydana gelen ölümcül deprem sonrasında eşi Esra'nın cesedinin yanında enkaz altında yatıyor.”

Fotoğraflar Reuters'tan alınmıştır.