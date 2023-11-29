7 yıldır FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

Ankara polisinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan ihraç emniyet amiri yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve 2016 yılından bu yana firari olan görevinden ihraç edilen Emniyet Amiri Ergin Doğru, düzenlenen operasyon neticesinde Keçiören’de yakalandı. Doğru’nun örgütün kripto haberleşme programı olan Bylock programlarını kullandığı, Bank Asya isimli bankada hesaplarının olduğu, yakalanmamak için fiziki görünüşünde değişiklik yaptığı, telefon taşımadığı ve sürekli adres değiştirdiği anlaşıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin Doğru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı