Ambulans helikopter minik Ahmet için havalandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde düşme sonucunda vücudunda kırık oluşun 5 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ’a sevk edildi.
Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan ve düşme sonucu vücudunda kırık oluşan 5 yaşındaki Ahmet Toprak B., ailesi tarafından İdil Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunda kırık olduğu belirlenen Ahmet’in, ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Sağlık ekiplerince hastaneden alınan çocuk, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.