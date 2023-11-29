Malatyalı vekil duyurdu Ek başvuru süreci yeniden uzatılıyor

Malatya’da hak sahipliği başvurusu yapamayan depremzedelere 2 günlük ek süre verilmişti. Bu 2 günde yapılan başvuru sayısı 11 bini geçerken AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yeniden ek süre verileceğini duyurdu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bilgilerde,

“6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından başlatılan Malatya AFAD hak sahipliği başvuruları için 30 Mayıs - 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında ilk etapta 60 gün, ardından 29 Temmuz - 22 Ağustos 2023 tarihleri arasında 25 gün olmak üzere toplam 85 gün süre verilmiştir”

bilgilerini paylaştı.

2 GÜNDE 11 BİN 869 BAŞVURU

Bu süre zarfından yapılan başvuru sayısını açıklayan Milletvekili Ölmeztoprak,

“Bu süre zarfında 123 bin 560 vatandaşımızın başvurusu alınmıştır. 27-28 Kasım 2023 tarihlerinde ise 2 günlük ek başvuru süresi daha verilmiş, bu süre zarfında 3 bin 834 dilekçe verilmiş olmasına karşın, 11 bin 869 vatandaşımızın hak sahipliği başvurusu alınmıştır”

sözlerini kaydetti.

3 GÜN EKSÜRE VERİLDİ

Verilecek olan ek süreyi anlatan Ölmeztoprak, şu ifadeleri kaydetti:

“Afet bölgesindeki diğer illerimizde olduğu gibi Malatya'da da AFAD hak sahipliğine hiç başvuru yapamayan vatandaşlarımız için ilerleyen zamanlarda belirlenecek kesin tarihlerde 3 günlük ek başvuru süresi daha verilecektir.

Vatandaşlarımız, AFAD İl Müdürlüğüne dilekçe vererek başvurabildikleri gibi, ilerleyen zamanlarda belirlenecek olan 3 günlük ek süre içerisinde de hak sahipliği başvurularında bulunabilecekler.

MALATYA’YA GELMEK ŞART MI?

Vatandaşlarımız, önceki 87 günlük süreçte olduğu gibi, ilerleyen zamanda verilecek başvuru sürecinde sadece Malatya'daki hak sahipliği ofislerinden değil, aynı zamanda 81 ilimizdeki AFAD müdürlüklerinden ve e-Devlet üzerinden de başvuru yapabileceklerdir.

Vatandaşlarımızın hiçbir mağduriyet yaşamaması için çalışmaya devam ediyoruz.”