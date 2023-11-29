1 kilo 152 gram kaçak altın ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahasında şüpheli 2 kişi jandarma tarafından durduruldu. biri İran uyruklu diğeri Türk vatandaşı olan şahısların üzerlerinde ve eşyalarında toplam 1 kilo 152 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile birlikte Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde devriye görevi yaptıkları sırada şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi durdurdu. Şahısların üstlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 2 adet ayrı ayrı 282 gram ve 870 gram olmak üzere toplamda 1 kilo 152 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edildiğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.