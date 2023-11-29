51 kilo toz esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada,

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 27 Kasım 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında icra edilen faaliyette 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara “Huzurunuz, Mutluluğumuzdur” parolası ile kararlılıkla devam edilmektedir"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı