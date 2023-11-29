Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyede son gelişme!

Çalışan emekliklerin gözü kulağı bu haberde! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Bilindiği üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine bir defaya mahsus 5 bin ikramiye ödemesi yapıldı. Bu ikramiyeye çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydı olan emekliler dahil edilmemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla beraber, 5 bin liralık ikramiyeden ilk seferde yararlanamayan çalışan emeklilerin de yararlanması için çalışmalar başlatılmıştı.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif ile, çalışan emeklilere de 5 TL ikramiye verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL’lik ödemenin yapılacağını belirterek,

“Emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vesileyle emeklilerimizle ilgili bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan Emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması, şahsen bizim de içimize sinmeyen bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdur. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimiz de bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gereken düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kurlu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklilerimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız”

demişti.