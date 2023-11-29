Kale'de bilim şenliği

Malatya'nın Kale ilçesinde "Geleceğin Bilim İnsanları" sloganıyla bilim şenliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Bilim Merkezi tarafından gerçekleştirilen şenlikte, öğrenciler için deney ve eğlenceli bilimsel etkinlikler yapıldı.

Öğrencilerin bilimsel faaliyetlerde yer almalarının bilginin ve teknolojinin üretilmesi noktasında önemli olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut,

"Bilgi ışığınız olsun, bilgiye de okuyarak ulaşırız. Sizlere sağlanan imkanlarla sizler Türkiye'yi dünyanın yıldızı yapacaksınız."

dedi.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı