Kale'de bilim şenliği

Malatya'nın Kale ilçesinde "Geleceğin Bilim İnsanları" sloganıyla bilim şenliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Bilim Merkezi tarafından gerçekleştirilen şenlikte, öğrenciler için deney ve eğlenceli bilimsel etkinlikler yapıldı.
Öğrencilerin bilimsel faaliyetlerde yer almalarının bilginin ve teknolojinin üretilmesi noktasında önemli olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut,
"Bilgi ışığınız olsun, bilgiye de okuyarak ulaşırız. Sizlere sağlanan imkanlarla sizler Türkiye'yi dünyanın yıldızı yapacaksınız."
dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.