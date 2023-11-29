20 yaşındaki genci hayattan kopardı, olay yerinden kaçtı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde TIR’la motosiklet çarpıştı. Feci kazada 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken diğer sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde TIR’la çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Görmemiş (20) yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönde gelen E.D. (27) idaresindeki 06 CRH 902 plakalı TIR çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü olay yerinde kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası kaçan TIR sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, Dursun Görmemiş’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı