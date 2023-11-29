- Asayiş

Metruk evde yangın! Korku dolu dakikalar!

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Malatya’da 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. Evin bitişiğinde bulunan yapılarda ise korku dolu dakikalar yaşandı.
Metruk evde yangın! Korku dolu dakikalar! mask
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Malatya’da 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. Evin bitişiğinde bulunan yapılarda ise korku dolu dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Erenler Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan iki katlı metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerinin çalışması sonrasında bitişik evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı, maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
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29 Kas 2023 - 21:01 Malatya- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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