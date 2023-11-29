Metruk evde yangın! Korku dolu dakikalar!

Malatya’da 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. Evin bitişiğinde bulunan yapılarda ise korku dolu dakikalar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Erenler Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan iki katlı metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerinin çalışması sonrasında bitişik evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı, maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.