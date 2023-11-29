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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Dündar’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Roka Sokak, No: 10, Battalgazi,

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kemal Tercan’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Hacı Bayram Veli Caddesi, No:3, Yeşilyurt,

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Dursun’un taziye adresi: Başharık Mahallesi, Bulut Sokak, Beyza Apartmanı, No: 30/25, Battalgazi,

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Atabey’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, No: 54/9, Yeşilyurt,

94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Ünal’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Oğuz Kağan Caddesi, No: 11, Yeşilyurt,

68 yaşında vefat eden ve Fatih Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Nedim Gökbalık’ın taziye adresi: Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,

74 yaşında vefat eden ve İlisuluk Mahallesi Kuluncak Mezarlığına defnedilen Maksut Akdaş’ın taziye adresi: İlisuluk Mahallesi, Kuluncak,

85 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Neslihan Mutlu’nun taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kardeşlik Sokak, No:11, Yeşilyurt,

85 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zeynep Aslan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Karlık Sokak, Yeşilyurt,

59 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Malik Özbey’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,

86 yaşında vefat eden ve Bekiruşağı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hüseyin Timur’un taziye adresi: Bekiruşağı Mahallesi, Akçadağ”

 

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29 Kas 2023 - 17:12 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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