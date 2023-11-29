Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Dündar’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Roka Sokak, No: 10, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kemal Tercan’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Hacı Bayram Veli Caddesi, No:3, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Dursun’un taziye adresi: Başharık Mahallesi, Bulut Sokak, Beyza Apartmanı, No: 30/25, Battalgazi,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Atabey’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, No: 54/9, Yeşilyurt,
94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Ünal’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Oğuz Kağan Caddesi, No: 11, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Fatih Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Nedim Gökbalık’ın taziye adresi: Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve İlisuluk Mahallesi Kuluncak Mezarlığına defnedilen Maksut Akdaş’ın taziye adresi: İlisuluk Mahallesi, Kuluncak,
85 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Neslihan Mutlu’nun taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kardeşlik Sokak, No:11, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zeynep Aslan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Karlık Sokak, Yeşilyurt,
59 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Malik Özbey’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Bekiruşağı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hüseyin Timur’un taziye adresi: Bekiruşağı Mahallesi, Akçadağ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.