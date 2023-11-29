29 Kas 2023 - 17:03 - Gündem

“24 saat çalışacak yöneticiler aranıyor”

MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adayı Kahraman Kavuk, Yeşilyurt için çok çalışılması gerektiğini dile getirdi. Kavuk, “24 saat esaslı çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatları var. 24 saat çalışacak yöneticiler aranıyor” dedi.