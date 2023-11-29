“24 saat çalışacak yöneticiler aranıyor”

Yerel seçimlere az bir zaman kala siyaset cephesinde hareketlilik devam ediyor. Sahaya inen Belediye Başkan aday adayları projelerini seçmenlerine duyurmaya başladı. AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan İş insanı Kahraman Kavuk, dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, Kavuk’a aday adaylığı sürecinde başarılar diledi.
Daha sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adayı İş insanı Kahraman Kavuk ise, aday adaylık sürecindeki çalışmalarından bahsetti.
Yeşilyurt’un geçmişinden örnek alarak çalışmalarını yürüteceklerini söyleyen Kavuk,
“Yerel seçimlere doğru ilerliyoruz. Ben de bu bağlamda Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday adaylığımı açıkladım. Biz aslen Yeşilyurtluyuz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız yer Yeşilyurt’tur. Bu bağlamda Yeşilyurt’ta neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yeşilyurt’un geçmişine bakarak ve ondan da ders alarak geleceğe hazırlamamız lazım”
şeklinde konuştu.
“MEMLEKETİ BİLMEK, TANIMAK ÇOK ÖNEMLİ”
Memleketin sorunlarını bilerek hareket edeceklerini ifade eden Kavuk,
“Bir yıl önceki Yeşilyurt çok farklıydı, şimdi çok farklı noktalardayız. Deprem birçok şeyin dengesini değiştirdi. Burada memleketi bilmek, tanımak çok önem arz ediyor. Bu iş ekip işi ve çok iyi bir ekip kuracağız, hazırlıklarımız devam ediyor. Memleketi bildikten sonra ihtiyaçları da görüyorsunuz”
diye konuştu.
“YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK ETMEMİZ LAZIM”
İnsanları şehre döndürmek için yerinde dönüşümün önemine değinen Kavuk,
“Yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm çok önem arz ediyor. İnsanların burada barınma sorunu var. Bu da birçok göçe neden oldu. Etrafımızdaki birçok insan depremlerden sonra Malatya’mızdan ayrılmak zorunda kaldı. Biz bunları tekrar memleketimize döndürmek için bunun mücadelesini vermek zorundayız. Öncelikle yerinde dönüşümü teşvik etmemiz lazım. Çünkü insanlar bulunduğu yörede var olmak istiyorlar. Yapılan sosyal konutlara gitmek istemeyen vatandaşlarımız olacaktır. Bizler hem iş yerlerinde hem de konutların yapımını hızlandırıp yerinde dönüşümü sağlayarak daha nitelikli binalar oluşturarak insanların dönmesini sağlayabiliriz”
söyleminde bulundu.
24 saat esaslı çalışacaklarını belirten Kavuk,
“Biz Malatya için Yeşilyurt için çok çalışmamız lazım. Çünkü çok farklı bir dönemdeyiz. Bir yıl önceki Yeşilyurt’u konuşmuyoruz. Deprem sonrası Yeşilyurt’u konuşuyoruz. O yüzden 24 saat esaslı çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatları var. 24 saat çalışacak yöneticiler aranıyor”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.