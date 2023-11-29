Bakan Yumaklı duyurdu! Malatya’da 41 tane açıldı

Deprem felaketinin hemen ardından, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için DSİ tarafından Malatya'da 41, Kahramanmaraş'ta 40, Hatay'da 36, Adıyaman'da 4 ve Osmaniye’de 5 adet olmak üzere toplamda 126 adet kuyu açıldığı bildirildi.

“KUYULARLA SANİYEDE YAKLAŞIK 2 BİN 587 LİTRE İÇME SUYU SAĞLANIYOR”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,

"Açtığımız kuyularla saniyede yaklaşık 2 bin 587 litre içme suyu sağlanarak 905 binden fazla vatandaşımıza içme suyu ve 576 hektar alana sulama suyu temin edildi. Depremden etkilenen 11 ilimiz ve bunlara bağlı ilçelerde içme suyu kaynakları, iletim hatları, arıtma tesisleri, depo bağlantı hatları ve depolarda oluşan tüm hasarlar giderildi. Bunun yanında, arıtılmış su il ve ilçelerin içme suyu depolarına kadar iletilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca, İller Bankası ile su ve kanalizasyon idarelerinin sorumluluğunda bulunan şehir şebekelerindeki arızalara bakım onarım ve malzeme desteği sağladık"

dedi.

“BUNDAN SONRA DA HER DAİM YANLARINDAYIZ”

Depremden etkilenen illerde TOKİ tarafından yapımına başlanan ya da başlanacak olan yeni yerleşim yerlerinin acil içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için AFAD ve DSİ arasında bir protokol imzalandığını bildiren Yumaklı,

"Protokol kapsamında, 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilecek. 2’nci etapta yer alan 17 yerleşim yeri için ise proje çalışmaları aynı hızla devam ediyor. Depremden etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımızın ilk andan itibaren olduğu gibi bundan sonra da her daim yanlarındayız"

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı