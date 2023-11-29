Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığının Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, elektrikli araç ithali izne bağlandı. Buna göre, Serbest Ticaret Anlaşması ve Gümrük Birliği Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek elektrikli araçlarda izin belgesi aranacak.

Tebliğde belirtilenlere göre izin belgesi düzenlenmesi için ithal edilecek aracın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Ayrıca elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi, ithalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması, batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi, koşullarının bir arada sağlanmış olmasına dikkat edilecek.

Tebliğ bugünü takiben 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı