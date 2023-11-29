Kartlı ödeme adedi bakın ne kadar oldu?

Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 113,9 milyon, banka kartı sayısı 186,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 85,8 milyon adet oldu. 2022 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 12’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 385,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Ekim ayı verilerine göre; kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 836,4 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 683,6 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 137,3 milyar TL’sinde banka kartları, 15,5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 129, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 89 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 126 oldu.

KARTLI ÖDEME ADEDİ 1,4 MİLYAR ADET OLDU

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1,4 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 798,9 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 548,5 milyon adedinde banka kartları, 100,6 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 22 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 36 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı