Deprem bölgesi Malatya'ya konteyner sınıf

Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, deprem sonrası hayatın normale dönmesine katkıda bulunma ve afetin getirdiği zorluklara karşı öğrencilerin güvenli bir eğitim alması için konteyner sınıf yaptıklarını söyledi.
ÖĞRENCİLER BU ALANDA ÇALIŞABİLECEK
Özellikle ortaokul ve lise öğrencileri için konteyner sınıfı tasarladıklarını anlatan Nükhet Hotar, "Öğrencilerimiz bu alanda kitap okuyabilecek, ders çalışabilecek ve arkadaşlarıyla bir araya gelip oyun oynayabilecekler. Konteyner sınıfımız 16 öğrenciye hizmet verecek şekilde tasarlandı. Eğitim amaçlı kullanımı kolaylaştırmak için bir kürsü ve yazı tahtası eklendi. Böylece derslik olarak da işlev görebilir bir hale getirildi. Ayrıca 200'den fazla yeni basım öykü ve romanın yanı sıra, çeşitli kaynak kitaplar, farklı dillerde sözlükler ve ansiklopedileri barındıran bir kitaplık oluşturuldu. Öğrencilerin eğitici ve aynı zamanda eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çeşitli kutu oyunlarından oluşan bir oyun köşesi de düşünüldü" dedi.
Prof. Dr. Hotar, konteyner sınıfta soğuğa dayanıklı malzeme kullanıldığını, zeminine de dekoratif kaplama yapıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.