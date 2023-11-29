KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti

Ardından Valilik Makamına geçen Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre’ye Vali Ersin Yazıcı ilimiz hakkında bilgi verdi. Malatya’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Meclis Başkanı Sayın Töre asrın felaketi 6 Şubat depreminin acısını hâlâ KKTC olarak yaşadıklarını böylesi acıların bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyerek misafirperverliği için Vali Yazıcı’ya teşekkür etti.
Çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunulmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre, günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından Valilik makamından ayrıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.