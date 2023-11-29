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KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti

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Bir dizi program ve ziyaret için Malatya'ya gelen KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Valilik Makamı’nı ziyaret etti. Valilik protokol girişinde Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, J. Kd. Alb. Ercan Altın ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Meclis Başkanı Töre günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.
KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti mask
KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti
KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti
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Ardından Valilik Makamına geçen Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre’ye Vali Ersin Yazıcı ilimiz hakkında bilgi verdi. Malatya’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Meclis Başkanı Sayın Töre asrın felaketi 6 Şubat depreminin acısını hâlâ KKTC olarak yaşadıklarını böylesi acıların bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyerek misafirperverliği için Vali Yazıcı’ya teşekkür etti.

Çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunulmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre, günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından Valilik makamından ayrıldı.

 
 

Kaynak: BÜLTEN
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29 Kas 2023 - 15:48 Malatya- Gündem

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