Kent konseyinde kültürel geziler devam ediyor

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan ve Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Orhan Tuğrulca’nın rehberliğinde gerçekleştirilen program katılımcılar tarafından büyük bir beğeni aldı.

ARSLANTEPE TARİHİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Gezi programına Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ve Kadın Meclisi Üyeleri, Malatya Kent Konseyi Yazarlar ve Şairler Grup Temsilcisi Malatyalı Nilüfer Zontul Aktaş ve grup üyeleri, Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve Atatürk Kız Lisesi öğrencileri, Elazığlı Eğitimci Yazar Nazım Payam, Kahramanmaraşlı Yazar ve Şair İnci Okumuş, Hataylı Şair Eda Fırat, Adıyamanlı Şair Mehmet Tepe katıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeli ve turist rehberi Bülent Korkmaz, Arslantepe Höyüğü gezisine katılan katılımcılara Arslantepe tarihi hakkında bilgiler verdiler.

DÜNYANIN EN ESKİ YAPISIDIR

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, “Şehir olarak Malatya burada kuruldu. Burada bir saray kuruldu ve bu saray dünyanın en eski kerpiç sarayıdır. Günümüzden yaklaşık 5 bin 500-5 bin 700 sene önce devlet doğdu. Elimizde olan en eski kanıt burasıdır. İtalyan arkeologlar yüzlerce binlerce mühür buldular. Bu mühürler bir devlet organizasyonu tarafından alışı ve verişi tarafından belgelerdir. Bu belgeler o kadar önemli ki, devlet tarafından ticaretin kontrol altına alındığını ispatlıyor. İşte bundan dolayı Malatya’mız UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasına layık görüldü” dedi.

MİHENK NOKTASI ARSLANTEPE

Malatya Kent Konseyi tarafından düzenlenen Beş Şehir Beş Şair Programı için Malatya’da bulunan şairlere Arslantepe gezisinde rehberlik eden Orhan Tuğrulca Malatya’nın tarihsel açıdan çeşitli aşamalardan geçtiğini, Arslantepe’nin bu aşamalarda mihenk noktası olduğunu aynı zamanda Arslantepe’nin Malatya’nın kadim tarihinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

“BU HÖYÜĞÜN OLUŞMASININ SEBEBİ ÜZERİNE SÜREKLİ YAPILARIN GELMESİDİR”

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Personeli ve Turist Rehberi Bülent Korkmaz, “Arslantepe’de yaklaşık 7-8 bin sene önce burada yaşam başladı. Kerpiç yapılar 40-50 sene sonra farklı sebeplerle doğal afet, deprem, sel ve benzeri yıkıldıktan sonra insanlar yine de burayı terk etmeyerek yerleşimlere devam ettiler. Yer seviyesinden 30 metre yükselince bu höyük oluştu. Bu höyüğün oluşmasının sebebi üzerine sürekli yapıların gelmesidir” dedi.

Malatya Kent Konseyi’nin düzenlemiş olduğu Arslantepe Höyüğü gezisine katılan Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi üyeleri yazar ve şairler ve Atatürk Kız Lisesi öğrencileri Arslantepe Höyüğü’nde eski yerleşim yerleri hakkında tarihi ve kültürel bilgi aldıklarını ifade ettiler. Bu anlamlı ve güzel geziden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesine ve Malatya Kent Konseyine teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: BÜLTEN