29 Kas 2023 - 15:13- Gündem

Malatyalılara müjde Mücbir sebep uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından deprem bölgesi için mücbir sebep hali ilanının bitmesine son bir gün kala, mücbir sebep hali 30 Nisan 2024’e kadar uzatıldı.