29 Kas 2023 - 15:13- Gündem G:

Malatyalılara müjde Mücbir sebep uzatıldı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından deprem bölgesi için mücbir sebep hali ilanının bitmesine son bir gün kala, mücbir sebep hali 30 Nisan 2024’e kadar uzatıldı.
Malatyalılara müjde Mücbir sebep uzatıldı mask
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Deprem bölgesindeki vergi mükelleflerinin mücbir sebep ilan edilerek ertelenen kamu borç ödemeleri tekrar uzatıldı.

27 bin iş yerinin yıkık veya ağır hasarlı olduğu Malatya’da, mücbir sebep halinin uzatılması esnafı ciddi anlamda rahatlattı. Müjdeyi sosyal medya hesabından veren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak şu ifadelere yer verdi:

“Malatya'mızın kalkınması ve ihyası için çalışmaya devam ediyoruz. 30 Kasım 2023 tarihinde bitecek olan "mücbir sebep" hali 30.04.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi
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29 Kas 2023 - 15:13 Malatya- Gündem

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