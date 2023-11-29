Malatyalılara müjde Mücbir sebep uzatıldı

Deprem bölgesindeki vergi mükelleflerinin mücbir sebep ilan edilerek ertelenen kamu borç ödemeleri tekrar uzatıldı.
27 bin iş yerinin yıkık veya ağır hasarlı olduğu Malatya’da, mücbir sebep halinin uzatılması esnafı ciddi anlamda rahatlattı. Müjdeyi sosyal medya hesabından veren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak şu ifadelere yer verdi:
“Malatya'mızın kalkınması ve ihyası için çalışmaya devam ediyoruz. 30 Kasım 2023 tarihinde bitecek olan "mücbir sebep" hali 30.04.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.