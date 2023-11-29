Malatya’da tarım ve hayvancılığın önemi giderek artıyor

Halk Elinde Islah Projesi hakkında bilgiler veren ve yaklaşık 18 bin 900 hayvan ile bu projeyi uyguladıklarını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, temel amacın yerli gen kaynaklarını kullanarak yerli ırklardaki düşük et, süt, yapağı, doğum ağırlığı verimlerini daha üst seviyelere çıkarabilmek olduğunu dile getirdi. Artık nüfus artışı ile beraber daha fazla gıdaya ihtiyaç olduğunu belirten Akar, “Bu projemizin de temel amaçları yerli gen kaynaklarımızı korumak ve yerli hayvanlarımızdaki verim kabiliyetlerini artırmak” dedi.

Son yıllarda Türkiye ve Malatya’da tarımın ve hayvancılığın önemi giderek artıyor. Özellikle pandemi döneminde bunun önemi daha da anlaşılırken, verilen desteklerle daha sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık yapılması için önemli çalışmalar yapılıyor. Özellikle bu konuda çiftçiler ve üreticilere önemli eğitimler verilirken, dün Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından üreticiler, Halk Elinde Islah Projesi hakkında bilgilendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Selami Aygen, Proje Müdürü Prof. Zeki Erişir, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştirici ve üreticilerin katıldığı programda önemli bilgiler paylaşıldı.

Programda konuşan ve üretimin kaliteli hale gelmesi ise çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Islah projesi ile ilgili 3 alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

“AMAÇ ÜRETİMİN KALİTELİ HALE GETİRİLMESİ”

Amacın üretimin kaliteli hale getirilmesi olduğunu belirten Akın,

“Malatya genelinde ayrıca Arapgir ve Yazıhan ilçemizde bu projeyi uyguluyoruz. Bu anlamda hem bilgilendirme hem de desteklerle ilgili yeni yönetmeliğimiz pazar günü yayınlandı inşallah bunlarla ilgili sorumluluklarımızı ve yapılması gerekenleri yerine getirmek için bir toplantı yapıyoruz buradaki asıl amaç üretimin kaliteli hale getirilmesi”

şeklinde konuştu.

“YERLİ GEN KAYNAKLARIMIZI KORUMAK”

Halk Elinde Islah Projesi hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar

“Bu proje kapsamında 3 alanda çalışma yapıyoruz. Yaklaşık 18 bin 900 hayvan ile bu projemizi uyguluyoruz. Burada tabi ki temel amacımız yerli gen kaynaklarımızı kullanarak yerli ırklardaki düşük et, süt, yapağı, doğum ağırlığı verimlerini daha üst seviyelere çıkarabilmek. Bizim artık nüfus artışı ile beraber daha fazla gıdaya ihtiyacımız var. Bu projemizin de temel amaçları yerli gen kaynaklarımızı korumak ve yerli hayvanlarımızdaki verim kabiliyetlerini artırmak. Bu yıl özellikle tarım sektöründe emek veren üretenlere destekler çok çok arttı. Yüzde 150’ye kadar desteklerimiz oldu. Bizim temel amacımız hayvanın verim kabiliyetini artırmak. Zaten biz hayvanların ağırlığını, doğum yapmasını takip ediyor ondan sonraya elit, kaliteli bir sürü çıkarıp o sürü ile devam etmenizi sağlıyoruz. Anaç koyun desteği 50 TL iken şu anda 100 TL’ye çıkarıldı. Çoban desteği 12 bin TL iken yüzde 150 artışla 30 bin TL’ye çıkarıldı. Sürü yenileme desteği yine 200 TL olarak devam ediyor. Buzağı desteği 900 liradan kademelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık 2 bin 100 liraya kadar çıktı. Yine manda desteği 500 liradan, bin liraya kadar desteklerimiz arttı. Bu desteklerden sizin azami derece yararlanmanız bizim temel görevimizdir. Bu bağlamda bu destekleri size ulaştırmak için her zaman yanınızda olmaya çalışıyoruz. Uygulama esaslarımız yeni yayınlandı önümüzdeki günlerde tüm desteklemelerle ilgili siz kıymetli üreticilerimizle bir araya gelerek bunları sizinle paylaşmış olacağız”

ifadelerine yer verdi.

“KALİTEYİ ARTIRMAK”

Projedeki temel amacın kayıtlı çalışmak olduğunu kaydeden Proje Müdürü Prof. Zeki Erişir,

“Değerli yetiştiricilerimiz ve üreticilerimiz bu işi yapıyorsanız elinizden geldiğince mutlaka kayıtlı çalışın. Doğum tarihi, hayvanın hangi tarihte ikiz mi, tek mi doğurduğu, cinsiyeti, belli dönemlerde tartımları var. Bunları tartıp da bilgileri ona göre not edin. Burada amaç kayıtlı çalışmak ve o kayıt tutarken de afaki değerler değil gerçek değerleri yazmak. Bunun sonucunda iyi hayvanlar ortaya çıkacak, sürüleriniz her geçen gün daha iyi olacak. Temel amaç kaliteyi artırmak ve hayvanların bireysel bazda verimi artırmak. Verimi yüksek hayvanlar çoğaldıkça sahaya daha kaliteli hayvanlar yayılacak bunun sonucunda da hem kendi bütçeniz hem de ülke ekonomisi artacak”

açıklamasında bulundu.