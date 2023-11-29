- Bölge

Orta hasarlı binada soygun

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Adıyaman’da, bulunan orta hasarlı bir binaya giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar burada bulunan bir ofisi soydu.
Orta hasarlı binada soygun mask
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Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan orta hasarlı bir binaya giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar B.I’ya ait ofisteki 1 adet kombi, 3 adet klima, 1 adet televizyon ve mobilya takımlarını sökerek aldı. Çaldıkları malzemelerle binadan ayrılan şahıs yada şahıslar kayıplara karıştı. Bir süre sonra durumu fark eden ofis çalışanları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Atatürk Bulvarı

29 Kas 2023 - 15:05 Adiyaman- Bölge

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