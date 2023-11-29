Battalgazi’den yürekleri ısıtan proje

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in projesiyle dar gelirli ailelerin evleri doğal gaz sobalarıyla ısınıyor. Proje kapsamında konutlara doğal gaz sobası kurulumu yapılarak ailelerin, kış ayını sıcak ve huzurlu şekilde geçirmesi hedefleniyor. “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Battalgazi ilçe sınırları içerisinde 600 eve doğal gaz sobası kurulumu gerçekleşirken yeni hayata geçecek olan projeyle de 400 konut daha doğal gaz sobasına kavuşacak. Toplamda bin konuta soba kurulumu yapılacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in örnek sosyal sorumluluk projesi olan “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülüyor. Hem hava kirliliğinin önüne geçmek hem de dar gelirli ailelerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında, doğal gaz altyapısının bulunduğu ve teknik açıdan uygun olan ailenin konutuna ücretsiz doğal gaz sobası bağlanıyor ve mutfak yenileme çalışması yapılıyor. Proje Türkiye’de ilçe bazında hayata geçirilen ilk proje olma özelliği taşıyor.

“PROJE KAPSAMINDA İLÇEMİZDE 600 KONUT BELİRLENMİŞTİ”

Toplam maliyeti 20 milyonu bulan projenin ikinci aşamasının da kısa sürede yapılacağını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç ailelerin, evlerinde kış aylarını üşüyerek geçirmemeleri konusunda Battalgazi Belediyesi olarak bir çalışma başlatmıştık. Proje kapsamında ilçemizde 600 konut belirlenmişti. Gerekli teknik çalışmaları yaptık ve evlerimize soba kurulumunu gerçekleştirmiştik. İlçemiz genelinde kırsal mahallelerde oturup doğal gaz alt yapısı olan evlere gerekli çalışmaları yaptık. Evin ve özellikle de bir mutfağın doğal gaza kavuşması çok önemli. Amacımız; vatandaşımızı rahat ettirmek, sosyal devletin gereğini yerine getirmek. Dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Projemizi sürdürmek amacıyla Bakanlığımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Gerekli destekleri aldık ve şimdi de 400 ailemizin daha yuvasını ısıtacağız. Bu çalışmamızın maliyeti 20 milyonu buluyor. Vatandaşlarımız mutlu olunca bizlerde yetkililer olarak mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“İLÇE HALKIMIZIN HER ANLAMDA DESTEKÇİSİYİZ”

Sosyal belediyeciliğin gereği bu tür projeleri önemsediklerinin altını çizen Başkan Güder, “İlçemizi modernize ederken sosyal belediyecilikte üzerimize düşeni yapıyoruz. İlçe halkımızın tümüne temas ediyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği kurduğumuz Hayır Çarşısından binlerce insanımız faydalanıyor. Biz bu tür projeleri de önemsiyoruz. İlçe halkımızın her anlamda destekçisiyiz. Nerde sorun ve sıkıntı varsa anında çözüme kavuşturuyoruz. İlçemizin her noktasına doğal gaz götürme konusunda da çözümler üretiyoruz, üzerimize düşeni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı