- Asayiş

Dikkatsizlik, kural ihlali ne ararsan var!

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.-
Dikkatsizlik, kural ihlali ne ararsan var! mask
Dikkatsizlik, kural ihlali ne ararsan var!
Dikkatsizlik, kural ihlali ne ararsan var!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Malatya’da Ekim ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de paylaşılan görüntülerde kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği görülüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kural ihlali, Dikkatsizlik, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi, malatya, malatya haber, son dakika, Malatya kaza, malatya trafik kazası, trafik kazası

29 Kas 2023 - 13:42 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL