Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 5. haftası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. H Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, TSİ 23.00’te Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’a konuk olacakken, D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise saat 20.45’te Belçika ekibi Club Brugge’ü ağırlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. haftanın (TSİ) programı şu şekilde:
16.00 Breidablik - Maccabi Tel Aviv
18.30 Astana - Dinamo Zagreb
20.45 Beşiktaş - Club Brugge
20.45 Bodo/Glimt - Lugano
20.45 Klaksvik - Bratislava
20.45 Ljubljana - Lille
20.45 Gent - Zorya Luhansk
20.45 Balkani - Viktoria Plzen
20.45 AZ Alkmaar - Zrinjski
20.45 Helsinki - Aberdeen
23.00 Nordsjaelland - Fenerbahçe
23.00 Spartak Trnava - Ludogorets
23.00 Aston Villa - Legia Varşova
23.00 Fiorentina - Genk
23.00 Cukaricki - Ferencvaros
23.00 Eintracht Frankfurt - PAOK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.