Hasan Arat’tan açıklama geldi

Beşiktaş’ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Hasan Arat, projelerini ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"CAMİAMIZA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ KISA, ORTA VE UZUN VADELİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Göreve gelmeleri durumunda Futbol A Takımı'nı toparlamaları gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Arat, "Bunun için çalışmalarımızı yaptık. Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Asya Şampiyonlar Ligi ara verdiği anda hedeflediğimiz oyuncuları Türkiye’ye getireceğiz. Takımımıza takviye yapacağız. Bununla ilgili bir iskelet oluşturduk. Beşiktaş’ı, Beşiktaşlılar yönetecek felsefesiyle yola çıktık. O iskelette hem yönetim kurulu üyemiz hem antrenörümüz hem de bu ikisi arasındaki koordinasyonu sağlayacak arkadaşımızın hepsi çok tanınmış Beşiktaşlılar. Öncelikli futbol takımı daha sonra ilk 90 gündeki kurumsal yapılanma. Bir röntgenini çekip kulübün, gerekenleri yapacağız. Tabii bunların hepsi camiamız bize bu imkanı verdiği takdirde olacak. O yüzden ilk hedefimiz mutlaka üyelerimizin gelip oy kullanması. Oy kullandıkları takdirde camia doğru kararı verecektir. Kimsenin kontrolünde olmayacaktır. Bizim plan ve programlarımız gayet hazır bir şekilde yola çıktık. Yönetim kurulu üyelerimiz çok işinin ehli insanlar ve gelişmelere göre camiamıza verdiğimiz sözleri kısa, orta ve uzun vadeli olarak gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYDİĞİN ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNARSINIZ"

Devre arası transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceklerine de açıklık getiren Başkan Adayı Hasan Arat, "Transfer döneminde zaten stratejik görüşme yaptığımız üç tane ana kulüp var. Bu kulüplerde hedeflediğimiz oyuncular var. Bu çerçevede bu işi çok hızlı şekilde yapacağız. Onun dışında gelişmelere bakacağız ve ara dönemi çok iyi değerlendireceğiz. Seçimden sonraki Fenerbahçe maçı, çok önemli bir maç. Camiamız bir bütün olarak orada hazır olacak. Biz de o günü çok başarılı şekilde geçtiğimiz takdirde şampiyonlukta Beşiktaş’ın ciddi bir şekilde şansı olmaya başlayacak. O yüzden pes etmek yok. Beşiktaş formasını giydiğin zaman şampiyonluğa oynarsınız" şeklinde konuştu.

"GEREKTİĞİ TAKDİRDE RİSK ALACAĞIZ"

Kafasında transfere dair bir sayı olup olmadığının sorulması üzerine Arat, "Gidecek oyuncular olabilir, dinlendireceğiniz oyuncular olabilir. Bunun teknikleri vardır. Bunu yasal çerçeve içerisinde maksimum neyi yapabiliyorsak yapacağız. Gerektiği takdirde risk alacağız, onu bilin" cevabını verdi.

Hasan Arat, kişisel tercihleri gereği Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile birebir görüşme yapmamasının transferde kendisine dezavantaj oluşturmayacağını savunarak, "Felsefeler aynı. Sonuçta biz kulübü yöneten insanlarız. Kararı biz veririz zaten" değerlendirmesinde bulundu.

"ALTYAPIDAN GELEN OYUNCULARI OYNATMAZSANIZ TARAFTAR MOTİVE OLMAZ"

Başkan Adayı Arat, altyapıdan gelecek genç futbolcularla yıldız oyuncuların beraber oynamasının önemine de değindi. Arat, "Beşiktaş’ta altyapıdan gelen oyuncuları oynatmazsanız taraftar motive olmaz. Beşiktaş’ın DNA’sında var. O hibrit yapıyı korumanız lazım. Yıldızlarla gençlerin bir arada oynaması lazım. En son şampiyonluğumuza bakın, yine kendi gençlerimiz vardı. O yüzden bu hibrit yapı korunacak çünkü bu yapı Beşiktaş’ın DNA’sında var"diye konuştu.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU İLE İLİŞKİLER

Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerde bir iyileşme yaşanmasının gerekliliğine dikkat çeken siyah-beyazlıların başkan adayı, "Buzların erimesini ve tabii bir tedavi süresinin gerekliliğine inanıyorum. Vakti gelince görürsünüz ne yapacağımızı. Bu ilişkiler, benim tecrübeli olduğum ilişkiler. Kulübümü ezdirmeden gereken en üst diplomatik düzeyde bu ilişkileri kurarız" açıklamasında bulundu.

"GİTMEKTE OLAN BİR YÖNETİMİN YAPTIKLARININ BİR DEĞERİ YOK"

Hasan Arat, ayrıca mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin kendisi hakkında söyledikleriyle alakalı ise, "Artık bir faydası yok. Gitmekte olan bir yönetimin yaptıklarının bir değeri yok. O yüzden çok yorum yapmanın da faydası yok bence" ifadelerini kullandı.

Tesisleşmede önce altyapıya öncelik vereceklerini aktaran Arat, açıkladıkları projeler dışında ellerinde şu anda resmi evrakı olmayan projelerin bulunduğunu da vurguladı.

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI KULÜPLERE KÜLFET DEĞİL"

Bankalar Birliği anlaşmasına dair fikirlerinden bahseden Hasan Arat, "Aslında kulüplere külfet değil, devletin çok ciddi yapmış olduğu yardımdır. Onu herkes iyi bilsin. Gelen, 'Param var' diye gelip, kulüpleri borç içine sokan yöneticiler sonucunda devlet bir yapılanma anlaşması yapmıştır. Bu anlaşma Türk Lirası’dır. Türk Lirası’nın ödeme kabiliyeti daha yüksektir, uzun vadelidir. O yüzden kulüplerin bu anlaşmadan şikayet etmemesi lazım ama vakti gelindiğinde de çıkması lazım. Çünkü gelirlerin yüzde 50’si belli şekillerde bloke ediliyor. O yüzden bir an önce çıkmakta fayda vardır" dedi.

"BEŞİKTAŞLI NE YAPACAĞINI ÇOK İYİ BİLİR"

Son olarak siyah-beyazlı genel kurul üyelerine de seslenen Başkan Adayı Hasan Arat, "Beşiktaşlı gelsin 3 Aralık’ta oylarını kullansın. Bu gidişata dur desin. Beyaz bir sayfa açsın. Beşiktaşlı sandıkları patlatsın. Beşiktaşlı ne yapacağını çok iyi bilir. Lütfen gelin oyunuzu kullanın" diyerek sözlerini tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı