THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 11. haftasında maçlar yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. A. Efes ise Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinakos da Sırp ekibi Partizan'a konuk olacak.
Euroleague'de 11. hafta programı şöyle:
YARIN
20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid
21.00 AS Monaco - Olympiakos
22.05 Maccabi Tel Aviv - ALBA Berlin
22.30 Bayern Münih - Virtus Bologna
22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
22.45 Partizan - Panathinaikos
1 ARALIK CUMA
22.00 Kızılyıldız- A. Efes
22.30 Barcelona - ASVEL
22.30 Valencia Basket - Baskonia
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.