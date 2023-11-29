THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 11. haftasında maçlar yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. A. Efes ise Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinakos da Sırp ekibi Partizan'a konuk olacak.

Euroleague'de 11. hafta programı şöyle:

YARIN

20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid

21.00 AS Monaco - Olympiakos

22.05 Maccabi Tel Aviv - ALBA Berlin

22.30 Bayern Münih - Virtus Bologna

22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

22.45 Partizan - Panathinaikos

1 ARALIK CUMA

22.00 Kızılyıldız- A. Efes

22.30 Barcelona - ASVEL

22.30 Valencia Basket - Baskonia

Kaynak: İhlas Haber Ajansı