Yazıhan’da bazı mahallelere doğalgaz bağlantıları yapıldı

Doğal gaz açma töreni ile vatandaşlarla buluşan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk 7 yılda yapılabilecek projeyi 2 buçuk yılda yaptıklarını belirtti.

MAHALLEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Yazıhan’ımızın en büyük ihtiyaçlarından biri olan doğal gaz projemizi 2022 yılında ilçe merkezimizde hayata geçirdik. 7 yılda yapılacak olan projeyi 2 buçuk yılda tamamlayarak ilçe merkezinden 18 kilometre ana iletim hattına bağlayarak Durucasu ve Fethiye mahallelerimizi doğal gaz ile buluşturmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Başkan Öztürk, “Durucasu ve Fethiye Mahalle’mizin doğal gaz açma törenine Yazıhan Kaymakamımız Sayın Rabia Yurdakul, AKSA Doğalgaz Şirket Müdürü Güngör Ateş, AK Parti İlçe Başkanımız Veysel Ateş, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. İlçemize, Durucasu ve Fethiye Mahalle’mize hayırlı, uğurlu olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: BÜLTEN