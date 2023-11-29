29 Kas 2023 - 13:07 - Gündem

Japon deprem uzmanı Malatya ve Doğu Anadolu için ne dedi?

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini belirterek, İstanbul, İzmir ve Doğu Anadolu bölgesine dikkat çekti. Moriwaki, “Karlıova, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van bölgesinde dikkatli olmak lazım. Ancak Türkiye’nin her yerinde artık deprem olabilir” dedi. Peki Malatya için ne dedi? işte ayrıntılar…