Malatya’nın da bulunduğu 15 ilde eş zamanlı operasyon

Bakan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız” dedi.

SİBERGÖZ OPERASYONLARI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce illerinde eş zamanlı olarak Sibergöz-9 operasyonları yapıldı. Eş zamanlı olarak 15 ilde yapılan operasyonlar sonucunda 37 şüpheli yakalandı.

YETMİŞ MİLYON TL PARA ALIŞVERİŞİ

Bu şahısların vatandaşlarla oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “araç sigortası yapmak vaadiyle” irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70 milyon TL (yetmiş milyon TL) banka hesap hareketliliği tespit edildiği bildirildi.

Operasyonda tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi