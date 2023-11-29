Malatya'da cinayetten aranan şahıs yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. tutuklandı, V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi'nde M.T, babası İ.T’nin (50) üzerinde bir miktar parayla müteahhide ödeme yapmak için evden çıktığını ancak bir daha haber alamadıklarını belirterek, emniyete kayıp başvurusu yapmıştı. İ.T, 22 Kasım'da bir iş yerinde silahla vurulmuş halde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.