29 Kas 2023 - 10:07 - Asayiş

Malatya'da cinayetten aranan şahıs yakalandı

Malatya'da kayıp olarak aranan ve cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde 21 Kasım'da yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan ve bir iş yerinde cesedi bulunan İ.T.'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatan polis, H.T. ve V.T.'yi gözaltına aldı.