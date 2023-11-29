Kayserililer dikkat! 35 mahalle etkilenecek

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 07.30 ile 10.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Hunat Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Uğurevler Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Melikgazi / Kocasinan İlçesine bağlı Yeşilyurt, Akcatepe mahallelerine,
Bugün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Zile Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Mithatpaşa, Oruçreis mahallelerine,
Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Pazarören Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Özvatan İlçesine bağlı Aşağı Boğaziçi, Yukarı Boğaziçi mahallelerine,
Bugün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Sarız İlçesine bağlı Kırkısrak Mahallesi’ne,
Bugün 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Erenköy, Eğribucak mahallelerine,
Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Kale Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Saraycık Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Kulpak Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Mengücek, Kuruköprü mahallelerine,
Yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Felahiye İlçesine bağlı Büyüktoraman, Hürriyet Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Yeregeçen Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Senirköy Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Çanakpınar Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Sakarya, Kocatepe, Esentepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Kocasinan / İncesu İlçesine bağlı Kaşköy, Bayramhacı, Beydeğirmeni, Düver, Yuvalı, Kuşçu, Elmalı, Eskiömerler, Hırkaköy, Karakimse, Himmetdede, Yemliha, Yukarıhasinli, Mahzemin, Süksün Zafer, Tahirinli mahallelerine,
Yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Çiğilli Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ile 17.30 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Subaşı, Büyük Bürüngüz mahallelerine,
Yarın 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Toklar Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi“
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.