29 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

29 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ILICAK AKSOY ECZANESİ - MERKEZ
HASTANE CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI (BEYDAĞI KARAKOLU YANI)
24 SAAT AÇIK
NİYAZİ MISRİ ECZANESİ – MERKEZ
DORTYOL INONU CADDESİ, ESKİ SGK BİNASI YANI, DONAS DÜRÜM KARSISI
24 SAAT AÇIK!
ÖZALPER ECZANESİ - MERKEZ
ÖZALPER MAHALLESİ, 3.CADDE, NO:74, RABİA PARK AŞAĞISI, ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK!
KUYUÖNÜ ECZANESİ - MERKEZ
AŞAĞIBAĞLAR MAHALLESİ(KUYUÖNÜ), ASKER KEMAL KONAĞI KARŞI SOKAĞI, 7.NOTERLİK VE AŞAĞIBAĞLAR ASM KARŞISI
24 SAAT AÇIK!
AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ BENZİNLİK CADDESİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.