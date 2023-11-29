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29 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’29 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
29 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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29 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

ILICAK AKSOY ECZANESİ - MERKEZ

HASTANE CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI (BEYDAĞI KARAKOLU YANI)

24 SAAT AÇIK

NİYAZİ MISRİ ECZANESİ – MERKEZ

DORTYOL INONU CADDESİ, ESKİ SGK BİNASI YANI, DONAS DÜRÜM KARSISI

24 SAAT AÇIK!

ÖZALPER ECZANESİ - MERKEZ

ÖZALPER MAHALLESİ, 3.CADDE, NO:74, RABİA PARK AŞAĞISI, ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK!

KUYUÖNÜ ECZANESİ - MERKEZ

AŞAĞIBAĞLAR MAHALLESİ(KUYUÖNÜ), ASKER KEMAL KONAĞI KARŞI SOKAĞI, 7.NOTERLİK VE AŞAĞIBAĞLAR ASM KARŞISI

24 SAAT AÇIK!

AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ BENZİNLİK CADDESİ

08:30-23:59 ARASI AÇIK
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29 Kas 2023 - 10:01 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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