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Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın bölge genelinde az bulutlu ve açık olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgârın değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

Malatya-Merkez: Az bulutlu ve açık 8 derece,

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 8 derece,

Arapgir: Az bulutlu ve açık 6 derece,

Arguvan: Az bulutlu ve açık 6 derece,

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 9 derece,

Darende: Az bulutlu ve açık 8 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 8 derece,

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 6 derece,

Kale: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 5 derece,

Pütürge: Az bulutlu ve açık 8 derece,

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 9 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 9 derece.
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29 Kas 2023 - 09:58 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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