Akçadağ Yazıhan Yeşilyurt Darende Doğanyol Kale dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı, Gedik mahallerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu mahallerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, İnönü, Koşu, Merkez Fatih, Yeşilkaynak, Seyran, Hoca Ahmet Yesevi mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğu, Büyükçimiş mahallerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Eğribük Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bentbaşı, İlyas, İnönü, Çavuşoğlu, Salköprü mahallerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Eğin mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Gökyar Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Yukarıörükçü mahallelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Ulutaş, Konurtay, Behramlı, Çolak mahallelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yenice, Yavuzlar mahallelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’ne,
Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Darıpınar, Bentköy mahallerine, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.