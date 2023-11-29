Bu uyarı Maraş ve Bingöl’e!

Elektrik sağlayıcıları tarafından yapılan açıklamaya göre bugün ve yarın günü Bingöl, Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı, bazı mahallelerde de elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Bugün 08.30 ila 15.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avşar mahallesine elektrik enerjisi verilmeyecek.”

BİNGÖL’DE ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Dilektepe, Yeşilova mahallerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra Dereköy Köyü Merkez Mevkii, Ardıçdibi Köyü Merkez Mevkii, Sürekli Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Koyuncuk Mevkii, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Domluca Mevkii, Keklikdere Köyü Şaban Mevkii, Meşedalı Köyü, Dereköy Köyü Aşağıbiçer Mezra, Şehittepe Köyü Merkez Mevkii, Şehittepe Köyü Ameran Mevkii, Gözütok Köyü Mala Mevkii, Balgöze Köyü Merkez Mevkii, Çanakçı Köyü Merkez Mevkii, Yiğitbaşı Köyü, Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Alatlı Mezra, Geyikdere Köyü Erdoğdu Mezra, Yenişehir Mah., Geyikdere Köyü Umurlu Mezra, Ardıçtepe Köyü, Keklikdere Köyü Onbaşı Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Tarhan, Kale Köyü mevkii, Yeni Mah., Arslanbeyli Köyü, Kırık Köyü, İnandık Köyü, Şimşirpınar Köyü, Yenibaşak Köyü Orta Mevkii, Şimşirpınar Köyü Çıkrıklı Mezra, Dilektepe Köyü, Eşmetaş Köyü, Elmasırtı Köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilmeyecek.”