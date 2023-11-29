Görür bu defa Tunceli’yi uyardı Malatya Ovacık Fayı’na dikkat çekti

Deprem bölgesinde artık 500 seneye kadar büyük sarsıntı beklemediklerini ifade eden Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu defa komşu şehir Tunceli’yi uyardı. Malatya Ovacık Fayı’na da değinen Görür,

“O fay 7’nin üzerinde deprem üretebilir ama yavaş bir fay”

dedi.

İşte Prof. Dr. Naci Görür’ün konuya ilişkin yorumları…

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Buket Aydın ile “Yüz Yüze” programına konuk olarak çok önemli yorumlar yaptı. Burada deprem bölgesine ilişkin konuşan Görür, Tunceli’ye dikkat çekti.

DEPREM BÖLGESİNDE FAY HAREKETLERİ VAR MI?

“Deprem bölgesinde fay hareketleri var mı?” sorusuna cevap veren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Maraş’tan, Malatya’dan, Bingöl’den Hatay’a kadar olan çok önemli bir kısmı kırıldı. Kimisi buraya Ölüdeniz Fayı diyor ama ben Doğu Anadolu Fayı diye anlatmak istiyorum. Artık uzun bir dönem afet niteliğinde olabilecek büyük depremler oluşmaz. Enerjiyi boşalttı. Ancak Hatay bölgesinde, yani doğu kısımda olan bazı graben fayları var. Suriye’den de biraz geçiyor, onlar kırılmadı. Ama onlar yavaş faylar yaşları itibariyle. Bugün için tehlike niteliğinde değil. O kırılmayanlar hariç, büyük ölçüde Güneydoğu’da faylar kırıldı, büyük deprem artık beklemiyoruz”

sözlerini kaydetti.

ARTÇI DEPREMLER 1-1,5 SENE KADAR DEVAM EDER

Burada 500 sene kadar deprem beklemediklerini ifade eden Prof. Dr. Naci Görür,

“Ne kadar beklemiyoruz?’ dediğimiz zaman; yaklaşık 500 sene beklemiyoruz. Çünkü Doğu Anadolu Fayı’nın hareketi bazen 05 mm, bazen 8mm, bazen de 1 cm yani yerine göre. Dolayısıyla 7 ve üzeri depremi oluşturacak stresi, enerjiyi biriktirmesi için en azından 500 sene gerekiyor. Ama o büyük depremler nedeniyle o sözünü ettiğim fayın kırılmamış kesimleri de zamanla kırılıyor. Biz onlara artçı depremler diyoruz. Bunlar 6 olmaz ama 5, 4, 3, 2, 1 öyle azalarak devam eder. O bölgede biz yaklaşık bir sene, 1 buçuk sene deprem hissedeceğiz. Ondan kurtuluş yok. Ama biz artık o hatta Bingöl ile Karlıova bölgesi hariç büyük ölçüde, büyük afetler oluşturacak depremlerden artık uzaktayız. Kırılmamış yerler zamanı geldikçe, stres biriktikçe onlar kırılacaklardır”

ifadelerine yer verdi.

TUNCELİ’YE UYARI: 7.4’E KADAR DEPREM ÇIKABİLİR

“Yakın vadede tehlike gördüğünüz bir fay hattı var mı?” sorusuna da cevap veren Görür, Malatya’yı da içine alarak özellikle Tunceli’yi uyardı. Naci Görür, şunları aktardı:

“Ben belki de ilk kez söyleyeceğim burada. Türkiye’de Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli’den kimse bahsetmiyor ama tehdit altında. Çünkü Erzincan-Karlıova arasında Yedisu Fayı var. Bu fay en son 1790’larda deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme periyodu var. Tehlikeli orası. Özellikle Pülümür’ün olduğu yer. Biz zaten Erzincan- Bingöl Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay eğer deprem üretirse 7.4’e kadar deprem çıkabilir. Bu fay Tunceli’ye fazla uzak değil.”

MALATYA OVACIK HATTI YAVAŞ BİR FAY

Malatya Ovacık Fay’ına değinen Görür,

“Ayrıca Tunceli Batı’dan da aktif bir fayla çevrili. Ovacık Fayı (Malatya), o fay da 7’nin üzerinde deprem üretebilir. Gerçi yavaş bir fay. Yani uzun dönemde deprem üretiyor ama biz tam tekerrür periyodunu bilmiyoruz. Onu bilsek, ona göre bir hesap kitap yapabiliriz. Tunceli 4 taraftan aktif fayla çevrili”

diyerek yerel yönetimleri uyardı.