Malatya’da garip olay Bu adam nasıl yaralandı?

Malatya’da Gelincik Tepe TOKİ’de bir kişi yolda yürürken bir anda bacağında ağrı hissetti. Eğilip bacağına baktığında ise gördüklerine inanamadı.

Malatya’da bugün saat 12.00 sıralarında S.B. isimli bir şahıs Gelincik Tepe TOKİ konutları civarında yolda yürürken bir anda bacağında ağrı hissetti. Bacağında kan görmesi üzerine tedavi için kendi imkanları ile hastaneye gitti.

HUSUMETLİSİ YOK

Burada polislerin sorgusu sonucunda kimseyle husumetinin bulunmadığını, kendisine kimin ateş ettiğini görmediğini ve herhangi bir silah sesi duymadığını beyan etti.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından konu ile ilgili yapılan çalışmada şüpheli M.Ç.'in kimlik bilgileri kısa sürede tespit edildi ve yakalandı. Konu ile tahkikat devam ederken S.B.’nin neden ve nasıl yaralandığına ilişkin bilgi edinilemedi.

Foto: Arşiv