Hazırlanan bir harita ile Türkiye’deki tüm illerde bulunan kilise sayıları ortaya konuldu. Peki, Malatya’da kaç tane kilise var? Malatya’daki kiliseler nerede ve bunların özellikleri neler? İşte tüm merak edilen soruların cevabı…

Daily Turkic’in bildirdiği veriler Türkiye’deki tüm illerde bulunan kilise sayılarını ortaya koydu. Bu bağlamda Malatya bilgileri de paylaşıldı. Peki, Malatya’da kaç tane kilise var? Malatya’daki kiliseler nerede ve bunların özellikleri neler? İşte tüm merak edilen soruların cevabı…

Hazırlanan bir haritaya göre Malatya’da 3 tane kilise var. Ancak birçok kaynak bunun 4 olduğunu orta koyuyor. Bu kiliseler şöyle:

VENK KİLİSESİ

Battalgazi Belediyesinin Venk Kilisesi’ne ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

Çamurlu Mahallesi’nde yer alan yapı, şehre 2 km mesafede bulunmaktadır. İbadet edilen ana bina ayaktadır. Kilisenin kuzey ve batı yönü tamamen yıkıktır.12.5x6.90 metre ebadında dikdörtgen bir plana sahip olan kilisede, giriş batı cephesindeki küçük kapıdan sağlanmakta, kapının tam karşısında apsis bulunmaktadır. İki basamakla çıkılan Apsisin sağında ve solunda azizlerin mekânı yer almaktadır. Kapı üzerinde bulunan kitabeye göre, Kirkor Lusavoriç’e izafeten yapıldığı anlaşılmaktadır. Giriş kapısı üzerindeki 63x23 cm’lik, 4 satırlık kitabesinde ‘Aziz Kirkor’un kapısı 1670 yılının Mart ayının 18’inde, Simon Gabiskos eli ile yapıldı’ yazmaktadır. Sahının üzeri tonozla kapatılmış, çatıyı teşkil eden taş malzeme kenetlendirilerek yapıya tek parça özelliği kazandırılmıştır. Doğu cephesinde 6 metre yükseklikte açılan küçük bir pencere ile içeriye ışığın girmesi sağlanmaktadır. Ermenice kitabe binanın girişindeki portal üzerinde bulunmaktadır.

HEKİMHAN-SUROHAN KİLİSESİ

Eski İlçe Jandarma Komutanlığının içerisinde yer alan ve bir ara hapishane olarak kullanılan bina, yıkık durumda. Yan cephe duvarında bulunan taş kabartma haç işaretlerinden Bizans döneminde kilise olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yapı dikdörtgen planlı, basit bazilika tipindedir. Hekimhan’ın en merkez noktasında olmasına rağmen belki de pek çok Hekimhanlının, özellikle de yeni neslin bu yapıdan haberi yoktur. Surohan Kilisesi 1500’lü yıllarda inşa edilmesine ve günümüzde Hekimhan’ın en önemli tarihi eserlerinden olmasına rağmen diğer tarihi eserlerimiz gibi kıymeti bilinmemektedir.

Malatya Kültür Varlıkları Envanteri ise burayı şöyle anlatıyor:

Yeni Mahallede Hükümet binasının hemen güneydoğusunda yer alan Ermeni Kilisesi, 12 x 15 m. ebadında dikdörtgen plan üzerine, düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Toprak kaplı düz çatıyı 52 adet ahşap hatıl tutmaktadır. İçerideki bölmeleri moloz taşlarla yapılmış olan kilisenin yakın zamanlarda kuzeybatısındaki giriş kapısı avlusuna 8 x 9 m. ebadında bir ek yapı ilavesi ile sonraki yıllarda hapishane haline getirilmiştir. Kitabesi tahrip edilmiş olan yapı, XVI. yüzyılda yapılmış olmalıdır. Kilise harap durumdadır.

ARAPGİR-MERYEM ANA ERMENİ KİLİSESİ

Malatya Kültür Varlıkları Envanteri şu bilgileri veriyor:

Arapgir merkezindeki Çarşı Mahallesi Gazi mevkiinde, 6 pafta, 641 ada, 27 parseldeki 350 metrekarelik bahçeli alan üzerindedir. Şahıs adına kayıtlı olan Ermeni kilise kalıntısı; kuzeybatı-kuzeydoğu eksenlidir. Kuzeye meyilli yamaç üzerindedir. Beyaz ve yontulmuş siyah taşlarla örgülüdür. Kuzeydoğu yönündeki yıkılmış duvarın 5 m kadarı ayaktadır. En yaklaşık 13 m, uzunluk yaklaşık 15 m kadardır. Duvarların bir kısmı ayakta ise de üst örtü sistemi tamamen yıkılmıştır. İç alanda ağaçlar vardır. Kuzeybatı yönünde ev yapılmıştır. Ayakta kalan duvar kalıntıları dışında bir iz kalmamıştır.

TAŞHORON KİLİSESİ

Malatya Kültür Varlıkları Envanteri bilgileri şu şekilde:

Merkez Çavuşoğlu Mahallesi'nde yer alan kilise, 1335 metrekarelik alanda 15,90 x 26,40 metre boyutunda dikdörtgen bir plan üzerine kesme taşlarla inşa edilmiştir. Giriş batı cephesinde yer alan mermerle süslendirilen kapıdan sağlanmaktadır. Doğuda apsis, apsisin sağında ve solunda merdivenle çıkılan karşılıklı dört küçük apsis yer almıştır. Kilisenin batısında yer alan giriş kapısı ve duvarlar üzerinde yer alan pencere açıklıkları tahribatı önlemek amacı ile yakın zamanda biriketlerle örülerek kapatılmıştır. Sahın tambura oturtulan büyük bir kubbe ile kapatılmış, kubbe tuğladan yapılmış, harap durumdadır. Kubbe dört filayağı üzerine oturmaktadır. Kubbenin baskısı doğu, kuzey, batı, güney eksenleri birbirini dikey kesen dört beşik tonoz tarafından karşılanmaktadır. Doğuda yer alan apsisin sağında ve solunda merdivenle çıkılan karşılıklı dört küçük apsis bulunmaktadır. Ön tarafta 12 yardımcı ruhaninin makamını teşkil eden bir alan vardır. Burada mermer kabartmalı steller bloke ediliyordu. Bu kabartmaların çoğu tahrip edilmiştir. Ayrıca vaftiz odasının duvarları da sökülerek bir taş yığını haline getirilmiştir. Kubbe bezemesi merkezden başlamak üzere burgu motifinin yanı sıra geniş bir çembere ekli sekiz adet demet yer almakta bunu takip eden sırada yine aynı sayıda kanatlı, uzun, saçlı, kısa kollu pileli elbisesi olan el ele tutuşmuş birbirine benzeyen ve cepheden tasvir edilen kadın figürleri (azizeler) bulunmaktadır. Diğer sahnede azizelerin ayak hizasında aynı şekilde cepheden tasvir edilen erkek figürleri yer almıştır. Bunlar da el ele tutuşmuş olmalıdırlar. Motifler bej zemin üzerine kırmızı, siyah boya ile yapılmıştır. Ermeni kilisesinin kitabesi fazlaca tahrip olduğundan yazıları okunamamaktadır.