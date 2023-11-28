“Korkmayın, Malatya Ovacık Fayı çok yaşlı”

Felaket senaryolarının yazılıp çizildiği Malatya Ovacık Fayı’na ilişkin dün açıklanan bir bilimsel sonucun ardından bugün de İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, yüreklere su serpen bir yorum yaptı.

Şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından açıklamalarıyla ve yaptığı çalışmalarla gündeme gelen İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, Çöşnük Fayı ve Ovacık Fayı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mehmet Önal bu faylarla ilgili,

“Büyüme fayı oldukları açıkça görülmektedir”

dedi.

Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Akçadağ Malatya merkezi arasından geçen sismik kesitte Malatya Ovacık Fayı ve Çöşnük faylarının büyüme fayı oldukları açıkça görülmektedir. Ancak günümüzde her ikisi de yanal çalışmaktadır”

açıklamalarında bulundu.

“MALATYA OVACIK FAYI ÇOK YAŞLI BİR FAYDIR”

Mehmet Önal,

“Malatya Ovacık Fayı ile ilgili; TPAO'nun sismik verileri kullanılarak yüksek lisans öğrencim ile birlikte sismik stratiğrafi çalışması yaptık. İlgili fay Eosen jeolojik zamanda (Yaklaşık 50 milyon yıl) oluşan bir garaben fayıdır. Günümüzde yanal çalışmaktadır. Düşey atımı 4 kilometredir”

şeklinde açıkladı.

Yapılan paylaşım hakkında, ‘Bu iyi bir şey mi yoksa kötü mü?” soruları ise gecikmedi. Prof. Dr. Mehmet Önal ise sorulan sorulara,

“Malatya Ovacık Fayı çok yaşlı bir faydır. İyi, korkma”

şeklinde cevap verdi.