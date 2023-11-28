Bu defa o komşu şehir sallandı

Malatya ve çevre illerde sarsıntılar devam ederken bu defa Tunceli’de bir deprem meydana geldi.

Malatya ve çevre illerde sarsıntılar devam ediyor. Bu bağlamda komşu şehir Tunceli’de az önce bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 21.05’te Tunceli Pertek merkezli 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak verilirken, sarsıntı bazı vatandaşlarca hissedildi.