Bakan Özhaseki’den orta hasarlı cevabı Kolonu patlamış binaya müsaade edilemez!

Orta hasarlılarla ilgili merak edilenleri anlatan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,

“Hayatlarını riske atıp; kolonu patlamış, demiri yamulmuş orta hasarlı binaların risklerini örten vatandaşların yapılarına orta hasar verilemez ve güçlendirme çalışmalarına da müsaade edilemez”

dedi.

Özhaseki, çok önemli ayrıntılar aktardı.

Yaşanan asrın felaketi sonrasında orta hasarlı binalarla ilgili süreç adeta yerinde durmuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk kanalında katıldığı bir programda orta hasarlı yapılarla ilgili sürece dair bilgilendirmelerde bulundu. Sistemde orta hasarlı görünen binaların vatandaşın talebi doğrultusunda ağır hasarlı sayılacağı bildirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,

“Hayatlarını riske atıp; kolonu patlamış, demiri yamulmuş orta hasarlı binaların risklerini örten vatandaşların yapılarına orta hasar verilemez ve güçlendirme çalışmalarına da müsaade edilemez”

dedi.

İKİ SEÇENEK VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, orta hasarlı yapılara sahip hak sahiplerinin önünde iki seçeneğin bulunduğunu belirterek, sistemde orta hasarlı olarak görünen yapılardan, binanın riskli olduğunu belirten vatandaşların müracaatları sonrasında, o yapıyı ağır hasarlı kabul edip hak sahipliğinden faydalanabileceğini ifade etti. İkinci seçenek olarak ise orta hasarlı yapıların güçlendirme çalışması için gerekli raporları alıp belediyelerin çizeceği yol ile güçlendirme çalışmalarının yapılabileceğini bildirdi.

HEYELAN BÖLGELERİNDE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Bakan Özhaseki konuşmasında heyelan bölgeleri olarak tespit edilen orta hasarlı yapıların güçlendirme çalışmalarına izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca

“Hayatlarını riske atıp kolonu patlamış, demiri yamulmuş orta hasarlı binaların risklerini örten vatandaşların yapılarına orta hasar verilemez ve güçlendirme çalışmalarına da müsaade edilemez”

dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bilim adamlarının heyelan bölgelerinde bulunan orta hasarlı yapıların güçlendirilmesinin de mümkün olmadığını belirterek, heyelan bölgelerinde güçlendirmelere müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

KAMU ALANLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Konuşmalarına devam eden Mehmet Özhaseki,

“14 milyon vatandaşın etkilendiği deprem bölgesinde rezerv alanlarda deprem konutları çalışmalarına devam edilecek. Yılbaşı öncesi 50 bin civarında konutun teslim edilmesi hedefleniyor. İhalesi yapılan deprem konutları ihaleden bir yıl sonra teslim edilecek şekilde çalışmalar gerçekleştiriliyor”

şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki kentsel dönüşümle alakalı da bilgiler verdi.

“Mevcut yerleşim alanları içerisinde kamu alanı var ise biz bunları değerlendirmek istiyoruz”

diyerek,

“Hiç kimsenin ne malında, ne toprağında, ne de evinde gözümüz yok, herkes rahat olsun. Endişe etmesinler, vatandaşı mağdur etmeyeceğiz yeni bir çatışma alanı çıkarmayacağız”

dedi.

Özhaseki,

“Yeni düzenleme ile Rezerv alan ilan ettiğimiz yerler aslında boş araziler ve kamu arazileridir”

dedi.

Bakanlık ve hükümet millete hizmet etmek için vardır. Vatandaşın mülküne el koymaz. Bu tür sözleri sırf muhalefet olsun diye söylüyorlar”

açıklamalarında bulunarak vatandaşın endişe etmemesini istedi.