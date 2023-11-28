Kore’den Malatya’ya uzanan vefa

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Kaynarca Mahallesi’nde, 210 konteynerden oluşan Korepck Mahallesi’nin açılışı bugün gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti Büyük Elçiliği, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Güney Kore Belediyeler Birliği ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği işbirliği ile Malatya’da 202 yaşam konteyneri ve 8 idari konteyner olmak üzere toplam 210 konteynerden oluşan Korepck Mahallesi’nin açılışı yapıldı.

Düzenlenen programda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren AFAD İl Müdürü Mustafa Türker,

“Yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin ardından, devam eden iyileştirme çalışmalarımıza bir halka olması için, tarihsel dostluğumuz içerisinde devam eden işbirliğimize, dostluğumuza ve kardeşliğimize yeni bir zincir eklemek adına Kore’nin ve diğer paydaşlarla sunmuş olduğu katkıya istinaden ortaya çıkan bu eserden dolayı şahsım ve kurumum adına şükranlarımı arz ediyorum”

diye konuştu.



Park Pck NGO Temsilcisi Gui Whan ise yaptığı konuşmada,

“Kore’de Pck direktörlüğü yapmaktayım. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin Güney bölgesini vuran büyük depremlerin üzerinden tam 9 ay geçti. İyileştirme çalışmaları halen devam ediyor. Malatya Valiliğine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, AFAD Başkanlığına, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğine teşekkür ediyorum”

şeklinde konuştu.

“BİZ KORELİ OLARAK BORCUMUZU KAPATMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Koreli olarak Türklere olan borçlarını kapatmaya geldiklerini ifade eden Türkiye Koreliler Dernek Başkanı Young Hoon Kim ise,

“Buraya gelen bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi Kore ile Türkiye arasındaki ilişki Kore Savaşı’ndan itibaren devam etmektedir. Kore Dernek Başkanı olarak bu felaketin ardından sadece Malatya’da değil Kahramanmaraş’ta, İskenderun’da, Hatay’da aynı şekilde konteyner mahallesi oluşturmaya çalıştık. Koreliler neden Türkiye’de bu faaliyeti gösteriyor diye merak edenler vardır. Aslında biz burada size destek için değil geçmişte sizin bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı o borcun bir kısmını kapatmaya çalışıyoruz. Kore Savaşı’nda Türkiye’den gelen askerler sadece savaşa katılmadılar. Türk askerleri hem savaştı hem de sokakta kalan Koreli çocuklara da sahip çıktınız. Sahipsiz kimsesiz çocuklara ev yaptınız, elbise verdiniz, yemek verdiniz. Koreli olarak bu olayı hiçbir zaman unutmam mümkün değil. Burada yapılanları destek diye bahsetmeyin biz Koreli olarak borcumuzu kapatmaya çalışacağız. Bunlar geçici konutlar inşallah en kısa sürede yeni konutlarınıza dönmenizi diliyorum. Gayret gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesinin de ne kadar iyi çalıştığını biliyoruz. Geçici konutların hayırlı olmasını diliyorum”

ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE VE KORE ARASINDA ETKİLEŞİMLER DAHA DA ARTIRILACAK”

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem ise

“Türkiye, Güney Kore'yi 11 Ağustos 1949'da tanımıştır. Türk ve Kore halklarının dostluğu, yakın geçmişte Kore Savaşı ile perçinlenmiş, cephede kader birliği yapan iki millet arasında coğrafi mesafeyi ortadan kaldıran kalıcı insani bağlar kurulmuştur. Türkiye ile Güney Kore arasında kan kardeşliği olarak adlandırılan bu ilişki, 2012 yılı itibarı ile dış ilişkiler alanında stratejik ortaklık düzeyine taşınmış ve ikili ilişkilerimize yepyeni bir vizyon kazandırılmıştır. Kore ile ekonomi alanında da güçlü bağlarımız var. Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya’ya Güney Kore Belediyeler Birliği ile Güney Koreli iş insanları tarafından depremin yaralarını sarmak amacıyla ‘Güney Kore Konteyner Mahallesi’ kurulması Türk- Güney Kore kardeşliğinin daha da pekişmesine neden olmuştur. Açılışını yapacağımız Kore konteyner mahallesinde Güney Kore’nin kültürel, sosyal ve tarihsel dokusunu yansıtacak bir kültür merkezi de bulunuyor. Bu merkez ile Türkiye ve Kore arasında sosyal, kültürel etkileşimler daha da artırılmış olacaktır”

şeklinde konuştu.

Malatya Vali Vekili Osman Kural ise yaptığı konuşmasında,

“6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde Malatya dâhil birçok ilde can ve mal kaybı yaşandı. Bu zor süreçte her felakette sıkıntı ve zorlukta bir başka ülkenin derdine derman olan ve zor zamanlarda kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmayan ülkemiz kendisi doğal afetler nedeniyle sıkıntıya düştüğü bu zor günlerde vefalı dostlarını ve hayırsever Sivil Toplum Kuruluşlarını yanında görmekten dolayı büyük mutluluk duymaktadır. Böyle bir organizasyonu planlayarak hayır sahiplerini bir araya getiren ve Malatya’mıza bu konteyner kentin yapılmasına vesile olan Türk-Kore Kültür İletişim Derneği başta olmak üzere maddi ve manevi desteği olan Koreli kardeşlerimize tüm kişi kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum”

dedi.

“MALATYA BENİM İÇİN ÖZEL BİR ŞEHİR”

Malatya’ya ilk defa 2021 yılında eşiyle birlikte geldiğini ve öğrendiği Türkçe ilk kelimelerden birinin “Kayısı” olduğunu ifade eden Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won İk LEE,

“Malatya Valisi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanıyla görüşmüştüm. Çok güzel anılarım oldu. Büyükşehir Belediye Başkanıyla, Ankara’da bir kültür etkinliğine katılmıştık. Bu yüzden Malatya benim için özel bir şehir. Depremlerden sonra ben de sizin kadar üzüldüm. Malatya’ya gelmeden önce dün Diyarbakır’daydık, sabah da Adıyaman’ı ziyaret ettik. Kore ve Türkiye’nin dostluk ilişkileri temelinde Kore gazilerinin Kore Savaşı’na katılması, onların göstermiş oldukları fedakârlık ve katkılar yatmaktadır. Kore Hükûmeti ve Kore halkı tarafından bu konteyner kentin inşa edilmesi, Kore gazilerine karşı bir vefa borcudur. Kore ve Türkiye birbirine zor zamanlarda el uzatan gerçek dosttur. Kore tarafından yapılan bu yardım, sıradan bir yardım değil. 70 yıl önce Kore gazilerinin bizi korumak için göstermiş oldukları fedakârlığa karşı bir vefa borcudur. 6 Şubat depremi büyük bir felaketti. O zaman sadece Kore Hükûmeti değil, Kore halkı da bağış yaptı”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN